Franco Pettineo ha confessato il delitto di Sabrina Baldini Paleni, avvenuto nella loro casa di Chignolo Po, in provincia di Pavia. La convivente è stata strangolata dal 52enne dopo una violenta lite per problemi di natura famigliare.

Rintracciato a Pandino nel pomeriggio di venerdì 14 marzo, Pettineo è stato interrogato per sei ore in caserma dai pm Andrea Figoni, di Cremona, e dalla collega di Pavia Valeria Biscottini.

Sul 52enne, autista per le lavanderie, si erano concentrati subito i sospetti dopo che si era reso irreperibile. L’uomo ha vagato per ore in macchina prima di arrivare nel cremasco e di essere fermato dai carabinieri a Pandino.

Lunedì è fissata l’udienza di convalida dell’arresto a Cremona, dopodiché gli atti sanno trasferiti alla procura di Pavia per competenza.

