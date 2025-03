Non è stato causato dalla rottura di una condotta fognaria o di un tubo dell’acquedotto il cedimento dell’asfalto che si è verificato la scorsa settimana in corso Vittorio Emanuele II, a poca distanza da piazza Cadorna. La squadra inviata da Padania Acque non ha rilevato nulla del genere, ma pur non essendo di sua competenza (la manutenzione stradale è affidata dal Comune ad Aem) ha comunque provveduto al rattoppo del manto stradale, trattandosi di una zona di grande passaggio. Proprio a causa di quel cedimento, venerdì scorso, la ruota anteriore di un’automobile era sprofondata rimanendo incastrata.

