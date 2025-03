Il Consiglio straordinario di Unioncamere Lombardia ha confermato per acclamazione Gian Domenico Auricchio come presidente dell’Unione regionale.

La nuova carica si configura a conclusione degli accorpamenti previsti dalla riforma che determina il nuovo assetto del sistema camerale lombardo con 7 Camere di commercio e Unioncamere Lombardia.

Auricchio, nato a Parma nel 1957, laurea in Giurisprudenza, industriale, già presidente e uomo di vertice di diversi enti fieristici, membro di associazioni di categoria, ricopre la carica di presidente di Unioncamere Lombardia dal 25 novembre 2014, nominato dal consiglio ogni tre anni. Ha il potere di convocare e presiedere il consiglio e la giunta.

Dal 19 novembre 2024, Auricchio, è il primo presidente della neonata Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia.

“Complimenti e buon lavoro”: è il commento del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Con Auricchio abbiamo sempre lavorato in piena sintonia, con l’obiettivo comune di rendere ancora più forte il nostro sistema imprenditoriale non solo in Italia, ma a livello internazionale”.

© Riproduzione riservata