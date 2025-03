Anche quest’anno il Liceo Aselli partecipa al progetto Essere cittadini europei – percorsi per una memoria europea attiva, che trova il suo compimento nel Viaggio della Memoria 2025, presso i KZ di MAUTHAUSEN E GUSEN, che si svolgerà dal 26 al 28 marzo.

Gli studenti del Liceo Aselli che partecipano al progetto sono 64, appartenenti a sette classi quarte dell’Istituto: 4ALIC, 4ALSA, 4BLIC, 4BLSA, 4CLIC, 4CLSA, 4DLIC e sono coordinati dalle professoresse Rossella Zelioli e Chiara Lampugnani.

Giovedì 20 Marzo, presso il Salone dei Quadri del Comune di Cremona, una rappresentanza di studenti dell’Aselli (Caterina Albertini, Jacopo Gandaglia, Caterina Tozzi, Viola Corbari, Sofia Minuti, Rebecca Tedoldi) ha presentato l’elaborato prodotto per la mostra storico-didattica, che precede il Viaggio.

Il lavoro si articola in sei video, pensati come brevi capitoli di un ideale testo, che offrono spunti di riflessione sull’importanza dello studio della storia, dell’analisi dei documenti, delle testimonianze; sul significato del ricordo nella società odierna e sul valore civile di questa esperienza.

Presso la Sala Alabardieri del comune di Cremona è possibile visitare, fino al 30 marzo, la mostra storico-didattica legata al Viaggio della Memoria, nella quale sono confluiti gli elaborati di tutte le scuole partecipanti.

Il primo capitolo del progetto dell’Aselli si concentra sul Campo di Mauthausen e sulle prime vittime del nazifascismo, tra cui gli oppositori politici. Un lavoro che porta la firma di studenti della 4A LIC, tra cui Bombeccari Elisa, Bonetta Monica, Cirelli Lucia e altri, che raccontano le sofferenze e la perdita della democrazia in un sistema totalitario.

Il secondo capitolo approfondisce la storia dei deportati cremonesi nei lager, in particolare a Mauthausen, e si sofferma sul significato delle Pietre d’Inciampo a Cremona, simbolo tangibile di memoria e testimonianza. Gli studenti della 4D LIC e 4B LSA hanno realizzato questo capitolo, esplorando la forza della memoria locale.

Nel terzo capitolo, gli studenti della 4C LIC affrontano il tema della Memoria di eventi come quelli avvenuti a Mauthausen, del valore e della difficoltà di conoscere per ricordare e al contempo di quanto sia cruciale tutto questo per la democrazia di ogni tempo e di ogni luogo. Un tema complesso e inquietante è trattato nel quarto capitolo: il rapporto tra la Scienza e le atrocità commesse nei campi di concentrazione. Gli studenti della 4C LSA offrono spunti di riflessione importanti, interrogandosi sulle implicazioni etiche e civili di queste sperimentazioni.

Il quinto capitolo affronta il tema centrale del Giuramento di Mauthausen, un impegno che i deportati sopravvissuti presero per promuovere i valori di libertà e democrazia. Gli studenti della 4B LIC propongono una riflessione sulla necessità di mantenere la pace in un mondo sempre più complesso. Infine, il sesto capitolo esplora la radicale opposizione tra Democrazia e Totalitarismo, mettendo in evidenza l’importanza dell’articolo 3 della Costituzione italiana come baluardo contro le discriminazioni e la perdita di libertà. Gli studenti della 4A LSA, guidati dalla memoria di Primo Levi, riflettono su questo tema universale.

Questa iniziativa, che unisce storia, riflessione e impegno civico, rappresenta per gli studenti del Liceo Aselli un’opportunità unica per comprendere il passato e valorizzare i diritti fondamentali della nostra società. Il Viaggio della Memoria si propone non solo come un’esperienza didattica, ma anche come un percorso di crescita personale e di consapevolezza civica per le future generazioni.

© Riproduzione riservata