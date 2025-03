Anche quest’anno lo chef stellato Alessandro Bellingeri, originario di Bonemerse, ha creato un menù speciale per celebrare il compleanno di Mina, la leggendaria cantante nota come “La Tigre di Cremona” (clicca qui per gli auguri dai suoi concittadini). Un tributo gastronomico che unisce tradizione e creatività, nel segno dell’eccellenza della tradizione gastronomica cremonese, italiana ed internazionale, proprio come lei.

Bellingeri, grande fan di Mina, è oggi uno degli chef più apprezzati del panorama italiano. Dopo esperienze in importanti ristoranti, ha aperto il suo ristorante Osteria Acquarol a San Michele Appiano (Bolzano), dove ha conquistato una stella Michelin grazie alla sua cucina innovativa e legata ai prodotti del territorio.

Il suo legame con Cremona, però, resta forte, e questa dedica culinaria a Mina ne è una testimonianza.

I PIATTI CHE COMPONGONO IL MENU

Si parte con un antipasto: lingua di vitello arrosto, con pomodori seccati al sole, olive e origano fresco. Si prosegue con i tagliolini verdi al limone, con cetrioli, basilico e cardamomo: un primo piatto fresco ed elegante. Come secondo ecco una tartare di boccalone alla brace, con chimichurri, curcuma e zafferano. Per concludere una zuppa inglese, rivisitata con ciliegie, cioccolato bianco e Alchermes.

