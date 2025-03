Dopo il lungo viaggio da Cremona, gli studenti sono arrivati a Linz, in Austria, dove resteranno fino al 28 marzo. La seconda giornata sarà quella centrale con le visite a Mauthausen e Gusen.

Ad accompagnare i ragazzi è Ilde Bottoli, coordinatrice del Progetto Memoria, che quest’anno raggiunge la sua 28esima edizione. Un numero molto elevato di esperienze e approfondimenti storici, che hanno coinvolto negli anni migliaia di studenti di tutte le scuole superiori della provincia di Cremona. Un progetto con radici lontane, negli ultimi anni supportato anche da un’agenzia specializzata in viaggi della memoria, con destinazioni differenti ogni anno. Era dal 2017 che il gruppo non visitava i campi di concentramento di Mauthausen e Gusen, in Austria.

Il programma del secondo giorno prevede momenti solenni e significativi, tra cui, dopo la visita di prima mattina, il coinvolgimento diretto di tutti gli studenti nella deposizione delle corone e nella lettura dei nomi delle vittime cremonesi nei campi di concentramento.

Dopo il saluto delle autorità o di un dirigente del museo di Mauthausen (in fase di verifica), ci sarà l’intervento del presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani e l’intervento del sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.

Quindi prenderà la parola la dirigente della scuola capofila, l’IIS Torriani, Simona Piperno.

Il momento più intenso sarà quello che coinvolgerà gli studenti e le studentesse di tutte le scuole superiori presenti. I ragazzi leggeranno i nomi, le date di nascita e di morte dei deportati cremonesi e uno studente del liceo Stradivari di Cremona eseguirà un brano musicale.

A Mauthausen saranno deposte dagli studenti anche le corone del Comune di Cremona, del Comune di Crema, e degli studenti cremonesi. A Gusen, invece, è prevista la deposizione della corona dell’Amministrazione Provinciale di Cremona e della maglia della Cremonese in omaggio a Vittorio Staccione.

Cristina Coppola – Inviata a Linz (Austria)

