Se la caverà la bimba di due anni rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente frontale avvenuto tra Casalmorano e Casalbuttano tra una Hyundai e un’Audi. La bambina, che viaggiava con i genitori, è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Per fortuna è fuori pericolo.

Nell’incidente sono rimasti feriti i genitori, una 21enne e un 23enne, e l’altro automobilista, un 33enne, portato in codice giallo all’ospedale di Cremona. Per tutti, ferite gravi, ma nessuno è in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118.

Una delle due vetture, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato, complice forse anche l’alta velocità, ha invaso la corsia di marcia opposta, mentre dall’altra parte stava sopraggiungendo l’altro mezzo. La Hyundai, da Casalbuttano procedeva verso Casalmorano, mentre l’Audi viaggiava nella direzione opposta. Lo schianto è stato inevitabile e violentissimo. Praticamente distrutte le due auto coinvolte.

© Riproduzione riservata