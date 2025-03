La Ferraroni Juvi Cremona arriva a un passo dalla vittoria al Pala Gianni Asti di Torino, ma cede nel finale 88 a 84 dopo aver recuperato dal -19 fino al -1. Una reazione di carattere che purtroppo resta incompiuta e non frutta punti a una squadra che ne aveva disperato bisogno.

Luca Bechi si affida in partenza a Bertetti, Polanco, Barbante, Washington e Giombini per contenere la Torino dell’ex coach oroamaranto Paolo Moretti che dà spazio in quintetto a Taylor, Schina, Landi, Ajayi e Ladurner. Sono le difese a dettare legge nei primi 5′ di gara, 7 a 6 il parziale. La sorpresa è il ritorno in campo di capitan Tortù che si è presentato mettendo a segno la tripla del pareggio (11-11). La gara resta in equilibrio per tutto il resto del quarto che si chiude sul 18 a 16 per i padroni di casa.

Una palla persa di La Torre consente alla Reale Mutua di allungare fino al +5 con una tripla di Montano che vale il 21 a 16. Ci pensa Alessando Morgillo in penetrazione a riaccorciare le distanze e Torino mantiene un possesso di vantaggio, fino al meritato pareggio di Giombini (24-24). Cremona agguanta per la prima volta un risicato vantaggio (27-28) a metà del secondo quarto, che viene poi incrementato da una tripla di Barbante. Ajayi suona la carica e in attimo la Reale si ritrova nuovamente in vantaggio sul 38 a 36 a 1′ dal riposo. Quattro punti di Osatwna e due liberi di Taylor valgono il +6 (42 a 36) con cui le squadre fanno ritorno negli spogliatoi. Per la Juvi ci sono 7 punti di Barbante e Zampogna, 6 di Polanco e 5 di Massone. La Juvi fatica dalla distanza (3/13) ma pareggia i rimbalzi (16 a 16).

Dopo il riposo arriva l’allungo della Reale Mutua che si spinge fino al 51 a 41 mostrandosi più concreta in attacco e attenta in difesa. Allo scoccare della doppia cifra di vantaggio immediato il minuto chiesto da coach Luca Bechi per provare a ridisegnare gli schemi. La risposta porta la firma di Washington che riporta Cremona sul -8 (51 a 43). Cremona ci prova, ma fatica a trovare uno spunto concreto. Il terzo quarto si chiude sul 70 a 51, con un parziale di 28 a 15 per Torino.

In avvio di quarto periodo, Massone, Tortù e Bertetti si prendono la scena con un parziale di 8 a 0 che riaccende la partita. Taylor interrompe l’inerzia, ma solo momentaneamente perché arrivano altri 5 punti di Zampogna e Washington che riportano Cremona a -8 sul 72 a 64. Altri 5 punti dell’ultimo arrivato spaventano Torino che si ritrova con i gigliati a un solo possesso, sul 74 a 72 a metà periodo. Dopo l’extra-sforzo però Cremona cala quel tanto che basta per ridare fiducia a una Reale Mutua più cinica e concreta. La Juvi rientra un’ultima volta fino al -1 (85-84), grazie a un gioco da tre punti di Polanco, prima che Torino fissi dalla lunetta il risultato sull’88 a 84.

Top scorer in casa Juvi è Eric Washington con 21 punti, seguito da Eddy Polanco con 16 e da Alfonso Zampogna che ne mette 13. Buono il rientro di Lorenzo Tortù che sigla 8 punti ed è il migliore a rimbalzo con 7, insieme a Simone Barbante.

Cristina Coppola

