Un lungo fine settimana di controlli volti a garantire la pubblica sicurezza, anche attraverso l’applicazione del cosiddetto Daspo Urbano. Tutte le forze dell’ordine cremonesi sono scese in campo, già a partire da giovedì sera, quando la polizia ha effettuato sopralluoghi nei locali e nelle zone rosse.

Venerdì pomeriggio è toccato invece a un intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale, che hanno ispezionato le zone di parco Rita Levi Montalcini e via Orti Romani.

Anche nei giorni successivi le pattuglie hanno continuato a presidiare la città, identificando numerose persone e verificando che i locali pubblici non somministrino bevande alcoliche ai minorenni.

Le misure per migliorare la sicurezza urbana sono state intensificate ormai da diverse settimane, soprattutto dopo che, a fine febbraio, su input del prefetto, Antonio Giannelli, il Consiglio Comunale ha modificato l’articolo 34 del Regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile, ampliando le condotte vietate e individuando specifiche aree cittadine da sottoporre a particolare tutela, tra cui parchi, piazze storiche e zone sensibili come l’area della stazione ferroviaria e quella dell’ospedale senza contare il centro.

Proseguono anche le indagini relative agli ultimi episodi di violenza verificatisi in città: diversi minorenni, appartenenti a una delle bande che si sono rese responsabili di rapine e aggressioni, sono già finiti in manette, mentre per altri sono ancora in corso le indagini.

Laura Bosio

