Di “clima di assoluta collaborazione costruttiva tra le varie forze dell’ordine presenti sul territorio provinciale ottimamente coordinate dal prefetto di Cremona” hanno parlato i rappresentanti dei sindacati di polizia Siulp, Siap, Silp-Cgil, Coisp Mosap che ieri in Prefettura hanno incontrato il prefetto Antonio Giannelli sulle “criticità che derivano dall’accompagnamento, al fine dell’espulsione, dei cittadini stranieri scarcerati”.

In relazione agli accompagnamenti dei cittadini stranieri da espellere”, hanno spiegato i rappresentanti sindacali, “vige la regola che la forza di polizia della provincia che rintraccia il soggetto provvede al suo successivo accompagnamento“. Succede, invece, che gli accompagnamenti dei cittadini stranieri scarcerati, indipendentemente dalla forza di polizia che li ha arrestati, sono tutti in carico al personale della Questura di Cremona. “L’onere di dover sostenere in maniera esclusiva il peso degli accompagnamenti di tutti i cittadini stranieri scarcerati nella provincia di Cremona sta creando sempre maggiori criticità per il personale della Questura di Cremona, impegnato ormai quasi quotidianamente, a rotazione, per questo tipo di servizio”.

Al prefetto, Nicola Gianfranco Ghisolfi, segretario provinciale del Siulp, Roberto Iaccarino, segretario provinciale Siap, Matteo Minelli, segretario provinciale Silp-Cgil e Claudio Sposito, segretario provinciale Coisp, hanno chiesto di individuare “possibili iniziative idonee a ripartire tale onere tra le varie forze dell’ordine presenti sul territorio cremonese”.

“Nel settore dell’immigrazione”, hanno spiegato i rappresentanti sindacali, “il prefetto ha accumulato una grande esperienza professionale e una competenza non comune, e aveva già affrontato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica queste problematiche, in linea con le ultime direttive emanate dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi“.

“All’esito dell’incontro”, si legge in una nota, “prendiamo atto del clima di assoluta collaborazione costruttiva tra le varie forze dell’ordine e siamo convinti che, a breve, questo virtuosismo competenziale e sinergico non potrà che produrre buoni risultati che implementeranno sensibilmente la sicurezza di tutti i cittadini cremonesi”.

I sindacati di polizia hanno ringraziato il prefetto per la sua “disponibilità, competenza e sensibilità

dimostrate rispetto a tematiche tanto delicate come quelle evidenziate nel corso dell’incontro”.

