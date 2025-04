Il livello del fiume Po è in aumento anche nel territorio cremonese, dopo l’ondata di maltempo che ha sferzato il Nord Italia: con un incremento di quasi quattro metri in 24 ore, da giovedì mattina a venerdì mattina qui si è superato lo zero idrometrico.

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po stima che sul piacentino si raggiungerà la soglia massima di criticità e probabilmente anche nel casalasco. La previsione dovrebbe essere realistica in quanto non sono attese precipitazioni abbondanti nelle prossime ore e tantomeno ulteriori apporti rilevanti dagli affluenti.

La situazione comunque è evolutiva, pertanto va monitorata soprattutto nelle zone golenali, dovrebbe potrebbero rendersi necessarie ordinanze specifiche in via precauzionale.

Attenzione poi alla navigazione, che potrebbe persino essere interdetta con l’evolversi dello scenario: già ora AIPo raccomanda cautela a causa della presenza di materiale flottante dovuto all’incremento dei livelli idrometrici che potrebbe interessare attracchi e imbarcazioni.

L’Agenzia resterà costantemente operativa anche durante le festività per la gestione, in stretto contatto con le Prefetture, la Protezione Civile e i Comuni interessati dalla piena

