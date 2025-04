In merito alla manovra di adeguamento tariffario sul servizio rifiuti, presentata dall’amministrazione comunale e discussa ieri in Commissione Bilancio, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime alcune perplessità, chiedendo maggiore chiarezza sui presupposti tecnici e attenzione nei confronti dei cittadini.

“Non mettiamo in discussione l’impegno nel cercare di contenere gli aumenti previsti da Arera – dichiarano Marco Olzi, capogruppo e Carlalberto Ghidotti, consigliere comunale – ma riteniamo fondamentale che l’amministrazione fornisca una documentazione completa e trasparente su quali siano le richieste reali dell’autorità regolatoria, e su come si sia arrivati agli attuali numeri.

A causa di un adeguamento prezzi disposto da Arera per consentire ai gestori di recuperare l’inflazione relativa al 2023, la Taric quest’anno sarebbe cresciuta del 9,3% rispetto al 2024, ma una serie di accorgimenti messi a punto sdall’assessorato guidato da Simona Pasquali ha ridotto gli incrementi sulle prossime bollette al +4,7% per le utenze domestiche e a +5,9% per le altre.

Fratelli d’Italia sostiene la necessità di approfondire i contenuti del contratto con il gestore Aprica: “Non ci è stato chiarito se vi siano aumenti nei costi di gestione o clausole di revisione prezzi che possano giustificare un aggravio tariffario per i cittadini. Serve maggiore trasparenza”.

Un’ulteriore riflessione che vogliamo, infine, portare all’attenzione riguarda il principio di equità: “I cremonesi hanno sempre dimostrato grande senso civico nel differenziare i rifiuti – aggiungono Olzi e Ghidotti – e questo impegno dovrebbe essere premiato, non vanificato da aumenti che rischiano di apparire ingiustificati.”

Infine, i consiglieri di FdI richiamano l’attenzione anche sulla qualità del servizio: “Sono state segnalate criticità nella raccolta e nella pulizia di alcune aree. Ci auguriamo che, insieme alla discussione sulle tariffe, si apra anche un confronto serio sul miglioramento del servizio offerto.”

© Riproduzione riservata