La mozione “Strade sicure”, approvata in Consiglio comunale per richiedere l’intervento dei militari in stazione a Cremona, continua ad accendere il dibattito. Se la cittadinanza è sembrata combattuta su questa decisione, non si può dire lo stesso di chi lavora tutti i giorni nella zona, come i tassisti.

A parlare è Stefano Miglioli, rappresentante Taxisti Confartigianato Cremona: “Potrebbe essere utile l’esercito, ma non si doveva arrivare a quello, è questo il problema – e aggiunge – Però sì, è ovvio che è un aiuto in più, anche per le ragazze che a volte carichiamo alla sera, che hanno paura, vedono il taxi, corrono verso di noi, visto come è frequentata la stazione alla sera.”

In zona stazione l’orario problematico è quello serale, ma non mancano situazioni sospette anche nel tardo pomeriggio. Miglioli continua: “Noi stiamo fino a mezzanotte nel piazzale, dopo non so cosa succede, però anche di giorno ci sono problemi. Ieri c’era uno che dormiva lì nel prato, ci sono sempre personaggi ambigui che non si sa mai cosa facciano.”

Un’altra fascia oraria problematica sarebbe il primo pomeriggio, proprio quando molti pendolari vanno e vengono dalla stazione: “si radunano sulle panchine più nascoste e, secondo me, ci sono cose illecite, si vedono…”, spiega Miglioli.

La presenza dell’esercito potrebbe essere un deterrente positivo per i frequentatori della stazione: “fa sentire più sicuri chi usa la stazione e chi viaggia, si potrà uscire anche un po’ più tranquilli. Il problema – conclude Miglioli – è perché l’Italia è arrivata a questo? Questi problemi prima non esistevano.”

