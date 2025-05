Due memorial storici del panorama cestistico cittadino, il Memorial Miky Barcella e il Memorial Robi Telli, uniscono le forze per dare vita alla 3xCR3 Gold League, una nuova competizione che attraverserà la città portando sul playground giovani talenti e appassionati del 3 contro 3.

La notizia è arrivata direttamente dai profili social ufficiali dei due tornei, con un annuncio congiunto: “Zero scuse, solo palla a spicchi. Prepara la tua crew. Questo è streetball, questa è la Gold League.”

Il nuovo format prevede due tappe di qualificazione, entrambe ospitate al Parco Colonie Padane, teatro già noto agli amanti del basket all’aperto, e una finale spettacolare in Piazza del Comune, nel cuore del centro storico di Cremona, durante la prima serata dei Giovedì d’Estate.

Si parte sabato 7 e domenica 8 giugno con il Memorial Miky Barcella, riservato rispettivamente alle categorie Senior e Under 13-17. Due settimane più tardi sarà la volta del Memorial Robi Telli, in programma venerdì 20 e sabato 21 giugno, con le sfide Under 15-19 e Senior, seguite da un final party che concluderà la fase eliminatoria.

Le migliori squadre di ciascuna tappa si giocheranno il titolo nella serata di giovedì 3 luglio, sul suggestivo campo allestito sotto il Torrazzo. Sarà un evento nell’evento, sotto i riflettori e davanti al grande pubblico ma nello spirito del vero basket da playground.

A breve, assicurano gli organizzatori, verrà reso disponibile il form per le iscrizioni, che darà il via ufficiale alla corsa verso il trofeo.

