467 votanti al quartiere Centro; 153 a San Felice – San Savino; 84 a Bagnara Battaglione: in tutto sono 704 i cittadini che nella giornata di ieri sabato 24 maggio si sono recati alle urne per i rinnovi dei tre comitati di quartiere di Cremona. Lo spoglio delle schede avverrà lunedì, di norma chi ha ricevuto più voti viene eletto presidente.

Alta l’affluenza, che mostra una crescente attenzione dei residenti per questo strumento di cittadinanza attiva, ma che nel quartiere Centro ha visto una forte connotazione politica, come era risultato evidente nell’assemblea di presentazione dei candidati qualche giorno fa. “Ora sarà fondamentale mantenere il senso civico – il commento della vicesindaco con delega ai quartieri Francesca Romagnoli – e collaborare con i comitati di quartiere. Il voto espresso dai residenti infatti non ha un significato politico ma è uno strumento di civismo che testimonia la volontà di controbuire alla vita collettiva della città.

“Sarebbe un segnale importante – aggiunge – partecipare alle attività proposte dei comitati di quartiere anche per dimostrare che non si è andati a votare sotto input politico di alcune liste, che hanno scambiato delle elezioni civiche per elezioni politiche”. gb

