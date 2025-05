Un’area di 30mila metri quadrati, di cui 20mila edificati e oltre 7mila scoperti a verde. Il Campus “Città di Cremona”, aperto questa mattina alle autorità cremonesi per una prima visita in vista del trasferimento del Politecnico (che inizierà già a giugno) è stato realizzato in meno di due anni e nei periodi più intensi ha visto al lavoro contemporaneamente fino a 130 persone tra operai artigiani, figure tecniche. Un cantiere complesso e, per dirla con le parole di uno dei titolari di Immobiliare Raffaella, general contractor, “tutto ciò è stato possibile grazie agli insegnamenti ricevuti in tutti questi anni dal cavaler Arvedi che ci ha fatto avere la giusta mentalità per potere realizzare delle opere del genere in questi tempi, ossia in 19 mesi”.

“È stato un lavoro impegnativo ma entusiasmante, è stato molto sfidante per le tempistiche richieste, veramente strette e credo che poche opere di questa complessità siano state realizzate in tempi così rapidi”, il commento dell’architetto Andrea Carcereri, presidente di Coprat, la cooperativa di progettisti a cui è stato affidato l’intervento e direttore dei lavori. “Il risultato restituisce a Cremona un ‘brano’ che va a rigenerare un’intera area della città, assieme al vicino campus Santa Monica”.

“Abbiamo recuperato un patrimonio storico di cui le nostre città sono fornite abbondantemente – ha aggiunto Carcereri – e che purtroppo tante volte versano in condizioni pessime di abbandono. E’ quindi di grande soddisfazione il recupero di questi edifici, oltre al fatto di ridare vita a luoghi abbandonati portando giovani e studenti”.

I lavori erano stati preceduti dalla bonifica dell’area, operazione necessaria considerata la presenza di attività militari fino al 2011.

Si è quindi proceduto con un restauro conservativo per la parte di edificio che si affaccia su via Bissolati che rappresenta il nucleo storico (palazzo del Conte Covo), risalente a fine ‘400 inizi ‘500 e per i due chiostri, dove sono stati restaurati colonnato e tondi in terracotta. Qui si affacciano al piano superiore gli alloggi dello studentato (145 posti suddivisi in stanze da uno e due posti letto) e, sul più piccolo dei chiostri, al piano terra, quella che diventerà una cucina comune.

Un edificio che ha avuto molteplici funzioni: da monastero a caserma francese durante il breve periodo napoleonico, quindi caserma austroungarica, fino alla maggiore trasformazione dell’intero complesso in epoca post unitaria, a fine Ottocento. Al secondo dopoguerra risalgono gli edifici dove verranno collocati i laboratori, lungo via Bissolati (a destra guardando l’ingresso principale): edifici di minor pregio, funzionali un tempo alle attività militari e che ospiteranno i laboratori più impattanti che non avrebbero potuto trovare spazio all’interno della sede attuale, oltre ad una mensa, una cafetteria e ad uffici.

Ulteriori laboratori e aule studio sono state ricavate al piano superiore dell’altro fabbricato storico che si sviluppa longitudinalmente tra le vie Bissolati e Massarotti: un atrio con colonnato, al piano terra, introduce a sinistra alla biblioteca e a destra a un museo che custodirà oggetti storici del Politecnico.

In tutto saranno due laboratori di acustica, uno di meccanica e uno di biologia.

L’edificio di nuova costruzione, concepito con ampie vetrate, ospita oltre all’aula magna, un’altra aula al piano terra con 250 posti a sedere, due aule da 150 posti e altrettante da 80 ai piani superiori.

