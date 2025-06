Anche il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia interviene sugli ultimi sviluppi del caso Saap. E lo fa con una nota – a firma di Marco Olzi, Chiara Capelletti, Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli e Matteo Carotti – in cui esprime “viva soddisfazione” per “la sentenza emessa dal Tar di Brescia che ha sancito l’esclusione della cooperativa Progetto A dall’aggiudicazione della gara per il Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (Saap), accogliendo così il ricorso promosso dal raggruppamento temporaneo d’imprese guidato da Cosper”.

Una decisione, secondo il partito, “che conferma la fondatezza delle osservazioni e delle criticità da noi sollevate sin dall’inizio, e che restituisce finalmente chiarezza e giustizia in una vicenda che ha generato incertezza, preoccupazione e legittimo allarme tra le famiglie, gli operatori e la cittadinanza tutta”.

Per Fratelli d’Italia, “il Tar ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’offerta economica presentata da Progetto A, in particolare con riferimento alla sostenibilità del costo della manodopera, evidenziando come tale elemento sia incompatibile con la corretta erogazione di un servizio tanto delicato e fondamentale per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Fin dal principio, Fratelli d’Italia ha scelto di agire con responsabilità e coerenza, mantenendo un costante confronto con famiglie, educatrici ed educatori, raccogliendo e rappresentando le loro legittime preoccupazioni nelle sedi istituzionali, anche di fronte all’inspiegabile chiusura e arroganza dimostrata dall’Amministrazione Virgilio, che ha preferito procedere senza ascolto né confronto, ignorando le richieste di trasparenza e tutela provenienti dalla città.

Questa sentenza rappresenta non solo un’importante vittoria giuridica, ma anche una forte sconfitta politica per un’amministrazione che ha anteposto le logiche della procedura formale alle reali esigenze delle persone, affidando un servizio cruciale a un soggetto privo di radicamento territoriale, con un’offerta palesemente insostenibile, mettendo così a rischio la qualità dell’assistenza, la continuità educativa e la serenità di centinaia di famiglie”.

“Ora si apra una nuova fase, che auspichiamo all’insegna del buon senso e della responsabilità: chiediamo che il Comune proceda rapidamente alla verifica dell’offerta presentata dal secondo classificato e alla conseguente nuova aggiudicazione del servizio, affinché venga finalmente restituita piena dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora con impegno e dedizione per garantire inclusione, sostegno e crescita agli studenti più fragili” conclude il partito.

“Fratelli d’Italia continuerà a vigilare con serietà e determinazione su tutti i prossimi passaggi, ribadendo la propria vicinanza alla comunità educante e la volontà di contribuire, con spirito costruttivo, a un modello di gestione pubblica fondato sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. In gioco non vi è soltanto un appalto, ma il futuro di un servizio essenziale per la coesione sociale e il rispetto dei diritti fondamentali della persona”.

© Riproduzione riservata