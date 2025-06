Dopo la presentazione, da parte dell’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, delle proposte della giunta per l’utilizzo dei fondi Tamoil, arriva il commento dei firmatari della petizione popolare, a firma di Gino Ruggeri, Sergio Ravelli, Michel Marchi, Luigi Lipara ed Ezio Corradi.

“A tre mesi dall’annuncio fatto dal presidente Pizzetti circa l’intenzione di utilizzare il risarcimento per la manutenzione di piazza Roma e di altre piazze della città, dopo le apparenti concessioni ai gruppi di opposizione consiliari, dopo le inutili e frettolose audizioni, dopo aver completamente disatteso le richieste avanzate da oltre mille cittadini cremonesi firmatari della petizione popolare e ignorato le uniche due proposte concrete avanzate nel corso delle audizioni (il progetto “Masterplan ambientale” di Forza Italia e il progetto di monitoraggio ambientale del geologo Gianni Porto), l’assessora all’ambiente ci comunica la decisione fare propri gli intendimenti originali del presidente del Consiglio con l’aggiunta di poco altro ancora da definire” si legge nella nota.

“Altro che progetti ambiziosi ed innovativi in ambito ambientale, capaci di qualificare in modo significativo e permanente la nostra città. Meglio affidarsi all’usato sicuro. E al diavolo le istanze dei cittadini e gli strumenti di partecipazione democratica. Paga il pegno e torna all’inizio, sarà per un’altra volta”.

