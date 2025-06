Cerimonia solenne in prefettura nel pomeriggio del 2 giugno, a conclusione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica: nel cortile del palazzo del Governo, alla presenza di tutte le autorità civili e militari del territorio cremonese, sono state consegnate le onorificenze a cittadini che si sono distinti per svariati motivi.

Il prefetto, Antonio Giannelli, ha aperto la cerimonia salutando e ringraziando i partecipanti: “La moderna idea di cittadinanza comporta senso del dovere e fedeltà alla Repubblica” ha detto. “E il primo dovere del cittadino è quello di rispettare gli atti e le istituzioni”, ma anche quello di “essere fedele ala Repubblica”. Questo significa, quindi, “riappropriarsi dei valori della Carta Costituzionale“. Quegli stessi valori che “caratterizzano l’identità di questo territorio, che negli otto mesi da che mi sono insediato, si è dimostrato caloroso e accogliente”.

Dopo il discorso del prefetto sono stati consegnati i premi: 10 diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una medaglie al Valore Civile e un Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concessi dal Ministro dell’Interno.

Al termine della celebrazione, il prefetto ha invitato i partecipanti al tradizionale ricevimento del 2 giugno, aprendo tutte le stanze della splendida residenza prefettizia, e offrendo un rinfresco e alcuni momenti di intrattenimento musicale.

Laura Bosio

