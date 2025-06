Da ormai qualche anno rappresentano un’eccellenza nella filiera agroalimentare italiana. I fratelli Vittorio e Alessandro Gaboardi, cremonesi doc e titolari dell’azienda agricola “La Cigolina”, hanno ricevuto nel pomeriggio di mercoledì la visita del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Specializzati nell’allevamento di bovini Wagyu (una preziosa razza bovina giapponese, nota per la particolare marezzatura che contraddistingue la sua carne), i Gaboardi hanno di recente raggiunto importanti traguardi a livello internazionale (clicca qui per saperne di più). Ora hanno ricevuto anche questo riconoscimento istituzionale, cui ha partecipato anche l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi.

“La qualità è la base della nostra agricoltura lombarda”, ha detto Fontana. “La qualità dei prodotti che è assolutamente eccellente, che è riconosciuta in tutto il mondo. Talmente riconosciuta che forse dà un po’ fastidio ad altri che non sono in grado di eguagliarsi, ma neanche di avvicinarsi. Noi dobbiamo difenderla, dobbiamo avere la massima fiducia nei nostri imprenditori agricoli, bisogna sostenerli in un tempo di cambiamenti che sicuramente sono necessari. E poi bisogna ritornare ad essere orgogliosi di quello che facciamo. E capaci di arrivare anche a quella indipendenza alimentare che è un altro dei punti. Indipendenza sì energetica, ma anche alimentare”.

Gli fa eco l’assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi: “Questa realtà è il segnale chiaro di una Lombardia che continua con le proprie tradizioni dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo, ma che si innova e si rinnova grazie all’ingegno, alla capacità anche dei più giovani di inserire innovazioni, tecnologica, marketing. Tutte le possibilità che ci sono per continuare a presidiare il territorio dal punto di vista economico e a generare indotto”.

L’appuntamento era inserito in una giornata “lodigiana” del governatore (l’azienda infatti si trova a Castelnuovo Bocca D’Adda, già in provincia di Lodi anche se a pochissimi km dal capoluogo cremonese). Fontana ha visitato altre realtà agricole e non del territorio, oltre ad aver presenziato all’inaugurazione di un sottopasso ferroviario ciclopedonale a Lodi.

