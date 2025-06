Il Direttore Generale della Cremonese Paolo Armenia, al termine della cerimonia al Teatro Regio di Parma, ha commentato il calendario 2025/2026 della Serie A e il percorso che attende i grigiorossi.

“Ci sarà il battesimo alla Scala del Calcio, una partenza importante – ha commentato il DG grigiorosso – In Serie A sono tutte partite difficilissime, noi dovremo affrontarle con massima attenzione e determinazione. Il campionato lo conosciamo, cercheremo di fare del nostro meglio, vorremmo migliorare i risultati di due anni fa. Per una matricola giocare in A è sempre difficile, siamo comunque una realtà provinciale rispetto alle altre squadre. Tutte le partite sono difficili, dobbiamo avere la capacità di giocare con la massima determinazione”.

