A una settimana dalla promozione in serie A, Chiara Ferragni -imprenditrice digitale di Cremona – condivide con i follower su Instagram la sua gioia per la promozione della Cremonese, in Serie A. E’ stata lei stessa ha postare postato in una storia una maglia vintage dei grigiorossi: Ferragni scrive “Serie A baby”, con un emoticon a forma di cuore a seguito. La storia è stata ricondivisa dalla pagina della società.

Ferragni era stata paparazzata allo stadio Zini, quando aveva seguito (nell’aprile 2024) la partita tra Cremonese e Ternana tra i distinti. Ad accompagnarla allora c’erano la sorella Francesca, il figlio Leone e la mamma Marina Di Guardo. Per una giornata di svago e tranquillità allo stadio.

