Cambierà volto la zona della stazione ferroviaria e dei pullman di via Dante, con il maxi investimento da oltre 5 milioni di euro di Regione Lombardia che trasformerà la zona in un vero e proprio hub intermodale, come spiega il sindaco Andrea Virgilio. “Cremona avrà una nuova stazione più moderna, sostenibile e accessibile“, dichiara il primo cittadino a seguito dell’annuncio dato qualche giorno fa dall’assessore regionale Caudia Maria Terzi.

“Prende forma il progetto di riqualificazione presentato con RFI nell’ambito del bando Multimodale Urbano, che porterà alla realizzazione di una velostazione multipiano con 200 posti bici, copertura, videosorveglianza e ricarica elettrica; percorsi ciclopedonali protetti in via Palestro e via Agli Scali; una nuova autostazione per i mezzi del trasporto pubblico locale con pensiline coperte, marciapiedi sicuri e una migliore organizzazione del traffico autobus”.

“Ci saranno – aggiunge Virgilio – nuovi spazi verdi e alberature e verrà riqualificato il Fabbricato Viaggiatori, con aree dedicate alla mobilità sostenibile e un’offerta ferroviaria potenziata del 57%”.

Bussola dell’intervento, spiega Virgilio, è stato il riordino del comparto nel senso di una messa in sicurezza di tanti punti oggi rischiosi, ad esempio l’attraversamento pedonale di via Dante, dove oggi tanti ragazzi in uscita dalle scuole passano in mezzo alle auto senza porsi grossi problemi.

Un intervento corposo, in una zona della città dove anche il privato, oltre che il pubblico, si sta impegnando, con la riqualificazione del fabbricato ex sede Aem di viale Trento e Trieste. Qui sono in corso i lavori per un utilizzo residenziale della struttura.

Da parte sua il Comune è stato impegnato nella costruzione del nuovo parcheggio multipiano, portato a termine con parecchie difficoltà, e nella realizzazione del nuovo parcheggio a raso di via Fezzi da parte di Aem e alla sistemazione della pista ciclabile di via della Vecchia Dogana verso la stazione.

© Riproduzione riservata