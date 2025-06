La notizia era nell’aria da giorni ed ora è diventata ufficiale: Simone Giacchetta continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo della Cremonese. Il suo contratto, che era in scadenza, è stato rinnovato per altri due anni. Così, dopo la separazione ufficiale da mister Giovanni Stroppa, un altro tassello è stato aggiunto nella programmazione della prossima stagione, con il rinnovo di Giacchetta. Ora toccherà a lui, in accordo con la società, trovare un nuovo allenatore che possa guidare la squadra grigiorossa nella massima serie del calcio italiano l’anno prossimo. I candidati per la panchina della Cremo non mancano. Tra l’altro i grigiorossi non sono gli unici in Serie A a dover ancora definire la figura del tecnico.

Tornando alla conferma di Giacchetta, come detto la notizia era nell’aria, dopo giornate intense di riflessioni e di incontri. Dopo la conquista della promozione nel doppio confronto vinto contro lo Spezia, avevano già iniziato a circolare vari nomi di possibili nuovi direttori sportivi in arrivo a Cremona. Ma con il passare dei giorni quello che si percepiva da parte della società era il fatto che si andasse verso una direzione ben precisa, vale a dire la conferma di Simone Giacchetta.

A pesare sono stati gli ottimi risultati raggiunti sul campo in questi ultimi quattro anni. Giacchetta era arrivato alla Cremo nella stagione 2021-2022 dall’Albinoleffe, dove ricopriva lo stesso incarico di direttore sportivo. Subito al primo anno in grigiorosso, Giacchetta a contribuito alla promozione in Serie A. Il secondo anno ha visto la Cremo retrocedere in B, ma dopo aver conquistato un obiettivo di grande prestigio come la semifinale di Coppa Italia. I successivi due anni sono storia recente e in dote hanno portato una finale playoff di B persa contro il Venezia e, nella stagione appena terminata, un’altra promozione in Serie A. La società, valutando attentamente l’operato di Giacchetta, ha così deciso di rinnovargli l’incarico.

“La Cremonese – si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla società – comunica di aver rinnovato la fiducia nei confronti del direttore sportivo Simone Giacchetta, prolungando il suo contratto fino al 30 giugno 2027”.

“Sin dal suo arrivo in grigiorosso nel 2021 – prosegue il comunicato -, con professionalità e dedizione nel lavoro quotidiano Giacchetta ha saputo valorizzare l’impegno della società, contribuendo attivamente al ritorno della Cremonese ai massimi livelli del calcio italiano con due promozioni in Serie A (2021-2022 e 2024-2025) e una semifinale di Coppa Italia (2022-2023)”.

“Il dirigente grigiorosso – si legge in chiusura della nota stampa diffusa dalla Cremo – nei prossimi giorni incontrerà la stampa nella sala conferenze del Centro Sportivo Giovanni Arvedi”.

Mauro Maffezzoni

