Cremona è pronta ad accogliere con entusiasmo la rievocazione della corsa stradale più famosa del mondo. La mattina di sabato 21 giugno transita infatti dalla nostra città la leggendaria 1000 Miglia. Il passaggio, promosso dal Comitato Organizzatore 1000 Miglia, è sostenuto dal contributo del Comune, con la collaborazione dell’Automobile Club Cremona, e grazie al contributo di C.A.V.E.C. – Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona.

Il percorso della gara regala ogni volta nuove suggestioni omaggiando le antiche vie degli itinerari storici in un equilibrato connubio tra l’aspetto turistico e quello competitivo. Il percorso della qurantatreesima edizione rievocativa della “Freccia Rossa” ha ripreso, fra tappe storiche e nuove direttrici, la forma “a otto” delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Driver e navigatori hanno affrontato, lungo un tracciato di 1900 chilometri divisi in cinque giorni di gara, un totale di 144 Prove Cronometrate e 9 Prove di Media. Il tracciato non ha dimenticato quest’anno il passaggio all’ombra del Torrazzo, dopo quello avvenuto nel 2021, riannodando così le fila della memoria poiché, tra il 1927 ed il 1957, la città vide transitare 17 delle 24 edizioni agonistiche disputate.

Il rombante carosello sarà preceduto dal Ferrari Tribute to 1000 Miglia: attraverso queste splendide vetture si potrà rileggere la storia della Casa che più di ogni altra ha scritto la storia dello sport automobilistico. L’arrivo degli equipaggi della 1000 Miglia è invece previsto alle 7:30 e proseguirà sino alle 11:30 circa. I bolidi, provenienti da Busseto, percorreranno viale Po, via del Giordano, largo Giacomo Pagliari, via Ferrante Aporti, via Sicardo Vescovo, piazza del Comune (dove è previsto un controllo a timbro), largo Boccaccino, via XX Settembre, via Speciano, via Pallavicino, corso Matteotti, piazza della Libertà, via Brescia, via Persico, imboccheranno poi la tangenziale nord per raggiungere Brescia passando da Soncino, Orzinuovi, Palazzolo, Travagliato e Gussago. Sono questi i 180 chilometri che separano gli equipaggi dalla rampa di viale Venezia a Brescia con sfilata delle vetture e premiazione.

“Cremona è felice di accogliere il passaggio dell’edizione 2025 della storica Mille Miglia, l’iconica gara di auto d’epoca che attraversa le strade più affascinanti d’Italia. La città sarà protagonista di questo speciale appuntamento, che celebra la passione per le auto d’epoca, la tradizione e il patrimonio culturale italiano. Il Comune di Cremona è pertanto orgoglioso di far parte di questa prestigiosa tappa, che contribuisce a promuovere Cremona come meta di eccellenza per gli appassionati di motori e turismo”, dichiara l’assessore al Turismo Luca Burgazzi.

Poiché la “Freccia Rossa” attraversa tra l’altro, come sopra riportato, via Sicardo, piazza del Comune e largo Boccaccino di sabato mattina, l’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento ai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori commerciali per la loro disponibilità allo spostamento di una parte dei banchi, consentendo così il passaggio delle auto storiche e al contempo lo svolgimento dell’attività mercatale. Infatti, nella mattinata di sabato 21 giugno, i posteggi del mercato bisettimanale e quello dei fiori si trasferiranno rispettivamente in corso Cavour, via Verdi (lato Ufficio Postale ed ex Banca d’Italia), via Monteverdi (secondo tratto) e piazza Marconi (fioristi).

