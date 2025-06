Questa volta dai domiciliari è passato direttamente al carcere, il 24enne casalasco arrestato il 18 giugno scorso per essere evaso dalla sua abitazione di San Daniele Po dove da sei mesi era ristretto ai domiciliari. Dopo l’evasione, si era presentato in caserma per esprimere il proprio disagio, sostenendo che voleva l’ora d’aria e che voleva intraprendere un percorso rieducativo. Ieri mattina, nel processo per direttissima, il giudice non aveva convalidato l’arresto, rimandandolo ai domiciliari con una tirata d’orecchie in attesa dell’udienza fissata per settembre.

Nel pomeriggio, però, il 24enne è stato arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova. A seguito della segnalazione dei carabinieri all’Ufficio di Sorveglianza, è stata quindi emessa la più grave misura della custodia in carcere. Il giovane è stato quindi prelevato dalla sua abitazione e condotto a Cà del Ferro.

© Riproduzione riservata