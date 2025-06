La procura di Brescia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dei quattro minorenni accusati del pestaggio, avvenuto lo scorso marzo, a Filippo, 36 anni, barman a La Ciocco, preso a calci e pugni e ferito al volto con un bicchiere di vetro la notte dello scorso 23 febbraio. Uno dei giovanissimi, attualmente in comunità dopo il carcere, è assistito dagli avvocati Consuelo Beber e Paolo Brambilla, che hanno fatto richiesta di rito abbreviato.

“Attendiamo la fissazione dell’udienza”, hanno fatto sapere i due legali. “Le indagini non hanno fatto piena luce su quanto accaduto. Ci sono ancora dei punti oscuri che dovranno essere chiariti”. Nel frattempo, nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’aggressione al barista, la Questura ha emesso il provvedimento del Dapo Urbano. Non potranno più entrare nei locali del centro per tre anni, nè stazionare nelle immediate vicinanze.

Per il loro assistito, gli avvocati Beber e Brambilla hanno già ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. “Presenteremo le nostre osservazioni”, hanno fatto sapere i due legali, “dopodichè valuteremo un eventuale ricorso al Tar“.

L’accusa, per quanto accaduto a La Ciocco, è quella di concorso in lesioni personali aggravate dai futili motivi. Verso le tre di quella notte, quando il locale stava per chiudere, il gruppo di giovani, tra cui anche un 19enne, da piazza della Pace si era diretto verso piazza Stradivari. L’occhio della telecamera aveva inquadrato uno dei 17enni con una bottiglia in mano e il maggiorenne con un bicchiere da cocktail. I giovani avevano forzato la porta automatica dell’Unicredit ed erano entrati nello sportello bancomat. Poi l’arrivo a La Ciocco.

Uno di loro aveva infastidito un avventore. Gli aveva chiesto una sigaretta, lo aveva insultato e poi gli aveva lanciato addosso la birra. A quel punto il barman era uscito e aveva chiesto ai ragazzi di andarsene. Filippo era stato colpito alla testa con il bicchiere e poi preso a pugni e calci, anche quando era a terra. Qualcuno aveva infierito sul volto con il bicchiere. Infine la fuga verso piazza Stradivari.

Sara Pizzorni

