Ha vinto la Mille Miglia 2025 la coppia bresciana formata da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.

Sono state 29 le nazioni di provenienza degli oltre 400 equipaggi selezionati per la “Freccia Rossa“, con l’Italia come paese più rappresentato; tra questi, l’equipaggio cremonese formato da Giorgio Baiocchi, navigatore e Mauro Joriini, pilota.

Per loro, è un sogno che si è realizzato: la coppia è arrivata in piazza del Comune omaggiando la Cremonese neopromossa in serie A, con una bandiera grigiorossa sul baule.

Stanchi ma felici “Un’esperienza pazzesca, bellissima – ha spiegato Joriini – il momento più difficile è stato quando la macchina ci ha ‘lasciato a piedi’ a Roma: era talmente caldo, più di 40 gradi, si sono fusi dei pezzi e i meccanici sono intervenuti”.

Tra gli amanti delle auto d’epoca, anche due maestri della cucina come Joe Bastianich e lo chef vicentino e star televisiva Carlo Cracco, che partecipa alla corsa per la seconda volta.

Bastianich ha trovato stupenda la nostra città e, mettendo in paragone la gastronomia e la Mille Miglia ha commentato “Mille Miglia tutta la vita”.

Tanta la fatica ma anche le soddisfazioni che questa gara magica trasmette a tutti gli equipaggi, pensando anche di salire sul podio. Tra le auto storiche hanno sfilato anche quelle delle forze dell’ordine.

Silvia Galli

