Folla e partecipazione per le vie di Cremona, sin dalle prime ore del mattino, per l’atteso passaggio all’ombra del Torrazzo della leggendaria 1000 miglia, rievocazione della corsa stradale tra le più famose al mondo.

I motori ruggenti di auto e bolidi d’epoca, con gli oltre 420 proprietari e driver provenienti da tutt’Italia, sono tornati a farsi sentire per le strade del centro cittadino a partire dalle 7.30. Il passaggio, promosso dal Comitato Organizzatore 1000 Miglia, è sostenuto dal contributo del Comune, con la collaborazione dell’Automobile Club Cremona, e grazie al contributo di C.A.V.E.C. – Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona.

Momenti che regalano sempre emozioni e particolari suggestioni ai tanti cremonesi, appassionati e curiosi, che si affacciano per osservare e godere di suoni e colori a loro modo unici.

La tappa nella città del Violino (che torna dopo 4 anni) va a chiudere l’ultima giornata della 43esima edizione della manifestazione: tra le novità di questo 2025 si sono viste nel tracciato, che ha ripreso, fra tappe storiche e nuove direttrici, la forma “a otto” delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità.

Per quanto riguarda invece il percorso cremonese, bolidi e autisti, in arrivo da Busseto, percorreranno viale Po, via del Giordano, largo Giacomo Pagliari, via Ferrante Aporti, via Sicardo Vescovo, piazza del Comune (dove è previsto un controllo a timbro), largo Boccaccino, via XX Settembre, via Speciano, via Pallavicino, corso Matteotti, piazza della Libertà, via Brescia, via Persico; imboccheranno poi la tangenziale nord per raggiungere Brescia.

Ad aprire la mattinata un tributo alla Ferrari, con il passaggio in Piazza del Comune di un carosello di auto della nota casa di Maranello.

Il transito dei mezzi è previsto sino alle 11.30, quando i partecipanti prenderanno la via verso la tradizionale passerella in Viale Venezia a Brescia, punto di arrivo della corsa.

