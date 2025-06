Temperature elevate e clima rovente: il caldo africano prosegue, e anzi, nel fine settimana è previsto l’arrivo di una nuova spinta dell’alta pressione africana che farà salire ulteriormente le temperature, con valori anche superiori a quelli registrati in settimana.

Ma non è solo il caldo a far soffrire così tanto anche i cremonesi. Complice, anche l’umidità. Lo spiega Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa Lombardia sui social dell’Agenzia lombarda a proposito dell’indice Humidex.



“Il senso di disagio che percepiamo quando fa caldo”, sostiene l’esperto, “è dovuto sì alle alte temperature, ma anche all’elevata umidità dell’aria. Esiste un indice, chiamato Humidex, in grado di descrivere e riassumere questo disagio in classi ed è importantissimo conoscerlo per evitare rischi per la salute legati per esempio alle attività all’aperto.

Nato negli anni 70, può assumere un livello tra debole, moderato, forte, molto forte, oppure anche nessun grado di disagio”. I meteorologi di Arpa Lombardia emettono ogni giorno, durante la stagione estiva, un bollettino con la previsione dell’indice Humidex fino a tre giorni. È nella sezione bollettini meteorologici sul sito arpalombardia.it”.

© Riproduzione riservata