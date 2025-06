Leggi anche: 26 Giu 2025 Nomina Sovrintendente Ponchielli

Forza Italia attacca il Comune

Il sindaco Andrea Virgilio risponde in merito alla nomina del nuovo sovrintendente del Teatro Ponchielli, Nocerino: “In merito alle recenti dichiarazioni di un esponente di Forza Italia si ritiene opportuno fare chiarezza, a tutela del buon funzionamento delle istituzioni e del rispetto dovuto agli organismi culturali della città” scrive Virgilio in una nota. alle parole di Luca Ghidini di Forza Italia che aveva attaccato il Comune in merito alla nomina del nuovo sovrintendente del Teatro Ponchielli, Nocerino: “In merito alle recenti dichiarazioni di un esponente di Forza Italia si ritiene opportuno fare chiarezza, a tutela del buon funzionamento delle istituzioni e del rispetto dovuto agli organismi culturali della città” scrive Virgilio in una nota.

“Quanto affermato rivela una preoccupante confusione sui meccanismi amministrativi e sul funzionamento degli enti autonomi. Un atteggiamento che conferma il crescente isolamento politico di Forza Italia anche all’interno della coalizione di centrodestra. Sul tema delle nomine relative al nostro teatro, va ribadito che l’Amministrazione Comunale e la Giunta non intervengono in alcun modo nel processo di selezione del sovrintendente. Tale compito è disciplinato dallo statuto del teatro stesso, che ne attribuisce la responsabilità al Consiglio di Amministrazione. È stato proprio quest’ultimo, con voto unanime, a procedere alla nomina, segno di una piena condivisione e di una direzione chiara e coesa” prosegue il sindaco.

Prosegue poi il primo cittadino: “A chi continua a confondere ruoli, funzioni e competenze per finalità politiche, rispondiamo con un principio semplice: più teatro, meno teatrini. La cultura merita rispetto, non strumentalizzazioni. Le istituzioni, da parte loro, meritano interlocutori informati e responsabili.Dispiace constatare che Forza Italia persista in un approccio pretestuoso e fazioso, ben lontano dalla cultura liberale che dovrebbe rappresentare. Questo stile di opposizione non arricchisce il dibattito pubblico né contribuisce alla crescita culturale della nostra comunità”.

© Riproduzione riservata