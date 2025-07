Leggi anche: Foto 11 Apr 2025 Balaustra sul Morbasco in viale Po

Sbloccati i primi 25mila euro

Affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto di ristrutturazione della balaustra sul Morbasco lungo viale Po. Il Comune ha infatti stanziato i primi 25mila euro per porre rimedio a una situazione che si protrae dal 4 luglio del 2022 quando a causa di un violento nubifragio una pianta si schiantò sul parapetto caratterizzato da decorazioni zoomorfe in ghisa, delfini intervallati da tridenti e ancore, risalenti al 1854.

L’incarico di manutenzione straordinaria è stato affindato a Centro Padane Engineering s.r.l, la società partecipata dalle Province di Cremona e Brescia, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni per tutt’altri motivi, legati a polemiche politiche sulla sua operatività.

Un incarico che vale poco più di 23mila euro, grazie al ribasso sul prezzo base del 15 percento e che prevede la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, di quello esecutivo e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, sia per le strutture dell’impalcato che della balaustra.

Dopo anni di polemiche per i ritardi nella sistemazione si mette dunque mano a questa opera pubblica che ha richiesto tempi lunghi anche a causa della definizione dei rapporti con le assicurazioni. I primi 25mila euro sono stati reperiti dal Comune nelle variazioni di bilancio di aprile ma per realizzare l’intervento ne serviranno altri 225mila, per un totale qundi di 250mila euro, che dovrebbero essere inseriti nelle prossime variazioni di bilancio a metà luglio.

