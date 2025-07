Sull’88esimo posto di Andrea Virgilio nella classifica del Sole 24 Ore interviene Alessandro Portesani capogruppo di Novità a Cremona in consiglio comunale: “E’ luna di fiele tra il sindaco Andrea Virgilio e i cremonesi. E’ questo quello che dice la classifica pubblicata dal Sole 24 ore sul gradimento degli amministratori pubblici in Italia. Virgilio finisce all’88 esimo posto su 97 posizioni. Ultimo sindaco per gradimento della Lombardia. Fa peggio dell’ultimo Galimberti. E’ perfino tra i più scadenti del Pd, mentre Mattia Palazzi dello stesso partito brilla nei primi posti della graduatoria. Perde il già risicato consenso ottenuto un anno fa. In parole semplici la gente non lo ama e credo che neppure lo apprezzi” dice.

“Il dato significativo , spiega Portesani, è che il giudizio negativo non lo si può attribuire all’opposizione che, in questo caso, nulla c’entra con la classifica del più prestigioso quotidiano economico del Paese, ma è espressione del sentire della gente. E di questo noi della minoranza non possiamo che prenderne atto. E’ la certificazione ufficiale che non è solo la politica a censurare l’opera di Virgilio, ma più in generale di una Giunta e di una macchina di staff che per i cittadini sono largamente inadeguate. Lente. Farraginose. Spesso contraddittorie”.

“A noi di Novità a Cremona, questo risultato non sorprende. Era nell’ordine delle cose visto come sono state gestite le principali partite sulla città”, prosegue Portesani. “Inutile riproporre il catalogo delle brutture viste in questo anno di amministrazione, i cremonesi con il parere che hanno espresso sono assolutamente consci di quello che è capitato in questi 365 giorni di mandato di Andrea Virgilio”.

“Chiudo con un invito al sindaco. Piuttosto che scagliarsi contro le opposizioni guardi bene cosa pensano di lui i suoi e i nostri concittadini. Riapra le porte a tutti. Non sia barricato in una torre d’avorio a criticare qualsiasi persona che esprime un giudizio differente dal suo. E un consiglio non richiesto al presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti. Il ruolo di qualificato supplente del sindaco, a quanto pare, ha fatto più danni che vantaggi. Ripensi bene al suo ruolo”, conclude Portesani.

