Foto insolite, dal colpo d’occhio eccezionale: la platea del Teatro Ponchielli completamente libera dalle poltroncine rosse che hanno ospitato i cremonesi e non solo durante concerti, balletti ed eventi. Le poltroncine sono state completamente rimosse per dare una nuova vita alla platea del prestigioso teatro cremonese.

Le poltroncine sono in vendita: lanciata a giugno, la campagna di raccolta fondi online per finanziare la sostituzione delle poltrone del Teatro Ponchielli sta riscuotendo un notevole successo. I cittadini cremonesi hanno risposto con entusiasmo, come ha confermato il sovrintendente Andrea Nocerino. Per chi desidera sostenere il progetto, esistono varie modalità di donazione. È attivo anche un crowdfunding sulla piattaforma Eppela, dove anche piccole cifre possono fare la differenza.

