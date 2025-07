“Non basta questa chiesa a contenere non solo le persone, ma anche gli affetti, i ricordi che ci legano“: con queste parole il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, ha aperto la messa funebre di don Pietro Samarini, celebrata sabato mattina nella parrocchiale di Borgo Loreto, gremita da fedeli, sacerdoti, autorità, giovani e anche scout.

Don Pietro, 68 anni, originario di Genivolta, era vicario zonale della Zona pastorale 3 e moderatore dell’Unità pastorale “Madre di Speranza”, che riunisce le parrocchie di San Bernardo, Borgo Loreto, Zaist e Maristella. È deceduto mercoledì, stroncato da un malore improvviso durante un’escursione sulle Alpi Orobie.

Figura amata e guida spirituale per generazioni, è stato ricordato con profonda commozione da tutta la comunità. Presenti il vescovo emerito Dante Lafranconi, il vicario generale don Massimo Calvi, i sacerdoti della parrocchia e numerosi confratelli, tra cui quelli con cui era stato ordinato. Presenti anche diversi sindaci del territorio tra cui quello di Cremona Andrea Virgilio e autorità civili.

Particolarmente toccante il riferimento all’assenza di don Giuseppe Valerio, amico fraterno di don Pietro, rimasto al campo con i ragazzi. Una scelta consapevole, come ha spiegato lo stesso vescovo durante l’omelia, rivelando che poco prima del malore don Pietro aveva scritto a don Giuseppe, complimentandosi per una foto ricevuta che lo ritraeva in passeggiata con i ragazzi: “Meraviglioso, vai avanti così”. “E così ha fatto don Giuseppe, è con i suoi ragazzi – ha sottolineato Napolioni – perché questo è il modo in cui Don Pietro ha sempre vissuto e insegnato”.

Il vescovo ha poi aggiunto: “Dicono che il cuore di don Pietro non abbia retto. Io credo che, al di là delle ragioni fisiche, quel ‘meraviglioso’ che lui ha scritto, fosse anche per ciò che stava vivendo: era troppo bello, lo stupore della natura che tanto amava, troppo pieno quel momento, e il suo cuore ha ceduto“.

Al termine della celebrazione, il feretro è stato trasferito a Genivolta, il suo paese natale, dove don Pietro riposerà nel cimitero locale, accompagnato dall’affetto della sua gente e dall’eredità spirituale lasciata a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Eleonora Busi

