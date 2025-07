Cremonese letteralmente scatenata sul fronte mercato. Ieri (martedì 29 luglio) la società grigiorossa, grazie anche al lavoro incessante del direttore sportivo Simone Giacchetta e del suo staff, ha messo a segno un doppio colpo da Serie A. Alla corte di mister Nicola sono approdati Alessio Zerbin dal Napoli e Federico Baschirotto dal Lecce. Due arrivi che erano nell’aria. L’ufficialità di Zerbin, ala sinistra già corteggiata da settimane, è arrivata in mattinata. Nel pomeriggio, invece, è stato perfezionato l’arrivo, anzi il ritorno, alla Cremo di Baschirotto, una pista nata pochi giorni fa e condotta in porto in tempi record dalla società grigiorossa.

Due rinforzi che aumentano il livello di competitività della squadra allenata da Nicola in vista della prossima Serie A. Ma anche due segnali forti alla concorrenza che lotterà per la salvezza: la società grigiorossa farà tutti gli sforzi necessari per allestire una squadra in grado di non sfigurare nella massima serie del calcio italiano, cercando di far tesoro degli errori commessi nella stagione 2022-2023, quando rimediò subito la retrocessione in Serie B, senza riuscire a reggere l’urto con il salto nella categoria superiore.

Tornando alla giornata di ieri, che ha fatto registrare ben due colpi in entrata per la Cremo, e andando in ordine di tempo, alle 12:15 è stata perfezionata l’operazione con il Napoli. In quel momento Zerbin, che aveva già raggiunto Livigno in precedenza, ha potuto indossare la divisa d’allenamento della Cremonese ed è andato subito sulla terrazza che si affaccia sul campo da calcio del Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda per salutare i suoi nuovi tifosi, concedendosi a foto ricordo e autografi, rendendo felici soprattutto i tanti bambini presenti.

Poi Zerbin è sceso in campo. Il primo che lo ha abbracciato è stato Jari Vandeputte, poi c’è stata la stretta di mano con mister Nicola, con successive foto di rito per i fotografi presenti. Nel pomeriggio di ieri, in pratica, Zerbin ha sostenuto il suo primo allenamento in grigiorosso. Il direttore sportivo Simone Giacchetta lo ha corteggiato per settimane e alla fine è riuscito a battere una folta concorrenza, soprattutto quella del Pisa, altra società di Serie A che lo voleva fortemente.

Nel pomeriggio di ieri, invece, è toccato a Baschirotto. Il Lecce in mattinata aveva già comunicato attraverso i suoi canali social che il possente difensore centrale aveva lasciato il ritiro di Bressanone per sostenere le visite mediche per la Cremonese. Nel pomeriggio Baschirotto ha raggiunto il ritiro di Livigno e poi ha sostenuto il suo primo allenamento. Un altro rinforzo di grande spessore, stavolta per la difesa, per un giocatore che aveva già vestito il grigiorosso nella formazione Berretti, senza poi riuscire a esordire in prima squadra. A 28 anni, Baschirotto ha coronato il sogno di giocare in Serie A con la maglia della Cremo.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

© Riproduzione riservata