Giornata molto particolare per la Cremonese nel ritiro di Livigno. Oggi (mercoledì 30 luglio) mister Nicola ha fatto lavorare la squadra soltanto al mattino, con lavoro di tipo fisico, ma anche tanta tattica.

Il pomeriggio è stato lasciato libero alla squadra, che per l’occasione ha voluto organizzare una gita speciale, per godere delle bellezze del territorio in cui stanno svolgendo parte della preparazione atletica.

Subito dopo l’allenamento, Bianchetti e compagni hanno scelto una location suggestiva per pranzare tutti insieme. Un modo per cementare l’intesa e la compattezza del gruppo che sta nascendo e che, giorno dopo giorno, si sta arricchendo sempre di più con l’arrivo di nuovi rinforzi, che hanno bisogno di integrarsi subito.

La squadra è salita fino a Carosello 3.000, vale a dire il versante ovest della valle di Livigno, a 2.800 metri di quota. Un luogo che è stato raggiunto per mezzo della cabinovia e che è situato in una posizione panoramica sulla vallata, offrendo una vista mozzafiato. Al Ristoro Carosello 3.000 tutta la squadra ha pranzato, prima di godersi un po’ di panorama, affacciandosi sulla valle di Livigno. Ovviamente, in una posizione strategica, con le cime delle montagne sullo sfondo, è stata scattata la foto di rito di tutto il gruppo in posa.

I giocatori si sono voluti godere qualche ora di relax, immersi nelle bellezze del posto. Un modo di fare gruppo sicuramente approvato anche dallo stesso tecnico Davide Nicola, che in questi giorni in allenamento sta “martellando” i suoi giocatori per riuscire a trasmettere le sue idee di gioco e, più in generale, il suo modo di interpretare il calcio.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

© Riproduzione riservata