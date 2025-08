Dopo circa una settimana di lavoro al Centro di Preparazione Olimpica AQ1816, il ritiro a Livigno della Cremonese si chiude con la seconda amichevole stagionale. Dopo il ko per 4-1 contro il Torino, la squadra allenata da Nicola affronta la Pro Patria, formazione riammessa al campionato di Serie C, nonostante la sconfitta nella scorsa edizione dei playout contro la Pro Vercelli (decisiva la miglior posizione in classifica dei piemontesi dopo la regular season).

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 16 e la partita verrà trasmessa integralmente in diretta su CR1 (canale 19). I grigiorossi, contro un’avversaria di Serie C, sono chiamati a mettere alla prova la loro fase offensiva, che già nel precedente test contro il Torino aveva comunque prodotto una rete (firmata da De Luca) e diverse occasioni da gol (soprattutto nel primo tempo). Nicola dovrebbe dare spazio anche ai nuovi acquisti Pezzella (che contro i granata era rimasto in panchina perché appena arrivato in grigiorosso), Audero, Zerbin e Baschirotto.

Ovviamente, si tratta di calcio d’estate, dunque non si può pretendere di vedere una Cremonese al top. Anzi, molto probabilmente le gambe saranno imballate dopo le due pesanti settimane di lavoro al Centro Sportivo Arvedi, alle quali va sommato l’intero periodo di allenamenti durante la permanenza a Livigno. Confrontarsi con un’altra squadra, però, offre sempre all’allenatore la possibilità di fare le prove generali, in vista dei primi impegni ufficiali (il 16 agosto sarà già Coppa Italia contro il Palermo).

La Pro Patria è allenata dall’ex grigiorosso Leandro Greco, che l’anno scorso ha guidato per qualche mese il Frosinone in Serie B. Gli altri ex della partita sono Giuseppe Le Noci (attuale collaboratore tecnico dei bustocchi) e Sandro Turotti (direttore sportivo dei biancoblu).

E’ probabile che Nicola punti ancora sul 3-5-2 utilizzato contro il Torino dal primo minuto e provato in allenamento durante il ritiro. La Cremonese è in piena costruzione e nel bel mezzo della preparazione atletica. Ma farà sicuramente di tutto per non sfigurare davanti ai tanti tifosi grigiorossi attesi da Cremona e non solo, cercando di mostrare segnali di crescita rispetto al primo test contro il Torino in tutte e due le fasi, quella difensiva e, soprattutto, quella offensiva.

Mauro Maffezzoni – Inviato a Livigno

