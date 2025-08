Tanti i turisti che in questi giorni hanno scelto la città del Torrazzo e le sue meraviglie per una giornata in famiglia. Tra i monumenti e location di interesse più apprezzati in città c’è la Cattedrale di Piazza del Comune che ha ricevuto il riconoscimento Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor.

Questo titolo, basato sulle recensioni e opinioni di milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, colloca la Cattedrale nel 10% delle migliori attrazioni a livello globale su Tripadvisor. Il bello di Cremona, confermano i visitatori è sicuramente è di essere una città a misura d’uomo tutta da scoprire.

Nel servizio di Lorenzo Scaratti le voci di alcuni di loro.

