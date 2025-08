Sale la febbre per la Cremonese e la Serie A: ombrelli per ripararsi dal sole, sdraio per riposarsi durante l’attesa e lunghe file. La campagna abbonamenti grigiorossa apre alla vendita libera (sono stati 6mila i tagliandi venduti durante la fase di prelazione), la biglietteria dello Zini apre alle ore 16:30, ma il primo della coda racconta di essere arrivato alle 7:00 del mattino. Nonostante il caldo e l’afa, tantissimi tifosi hanno atteso per ore pur di riuscire a sottoscrivere l’abbonamento.

Il servizio di Mauro Maffezzoni (Riprese di Marco Zambelli)

