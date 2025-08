Dopo le masterclass dei giorni scorsi con maestri della scuola cremonese ed elementi della Philadelphia International Orchestra tra violini, violoncelli e pianoforte, per i ragazzi è tempo del gran recital finale con il concerto in Sala Maffei a Cremona davanti a famiglie, curiosi e appassionati. Dopo un breve discorso introduttivo del presidente del camp Sandy Marcucci, ha preso ufficialmente il via il Philadelphia international music festival Vanoli-Cremona sotto la direzione artistica di Kimberly Fisher.

Il concerto è stato diviso in due atti: il primo si è concentrato principalmente sulle esibizioni dei violoncelli, i ragazzi sono stati accompagnati al pianoforte da Cristiano Paluan, docente del conservatorio di Cremona. Al centro brani di Brahms, Bloch, ma anche Satie. Nel secondo atto pianoforte, violini e viola, con l’accompagnamento di musicisti e maestri della Philadelphia orchestra. Sono stati così suonati davanti al pubblico brano di Mozart, Bach e solo per citarne alcuni.

Il festival, con relativo camp, tornerà dal 3 al 13 agosto 2026 ad animare ancora una volta la città del torrazzo grazie alla collaborazione tra la famiglia Vanoli e Beyond Performance Group.

Lorenzo Scaratti

