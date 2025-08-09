La stagione della Ferraroni Juvi Cremona è ufficialmente iniziata al PalaCava, con il primo incontro della squadra quasi al completo con lo staff tecnico. Un momento arrivato in anticipo rispetto al passato per presentarsi pronti al 21 settembre, la data scelta dalla Lnp per il via al campionato di serie A2.

La giornata si è aperta con i consueti controlli medici e i test fisici, per poi proseguire con la consegna del materiale e il primo briefing tecnico. Mancavano soltanto i due americani, Travis McConico e Billy Garrett, attesi nei prossimi giorni. A dare il benvenuto, il presidente Enrico Ferraroni, affiancato da coach Luca Bechi, il DS Nicolàs Panizza e tutto lo staff, con la novità del viceallenatore Cesare Riva, che affiancherà Mattia Costa, in un assetto che punta a garantire continuità e qualità nel lavoro quotidiano.

Non mancavano le tre colonne portanti della scorsa stagione, Andrea La Torre, Alessandro Morgillo e Simone Barbante, che hanno accolto i nuovi compagni, in un roster, rinnovato in più reparti.

In vista dell’esordio in campionato del 21 settembre con Forlì al PalaRadi, la Juvi affronterà un calendario di amichevoli serrato: si parte il 20 agosto al PalaCava contro Verona, poi un triangolare a Modena il 29 e 30 agosto contro Pistoia, Forlì e Mestre. Nuovo incrocio con Pistoia il 3 settembre sempre a Modena, quindi test a Lissone contro Urania Milano il 7 settembre e infine Livorno il 13 settembre.

Ma intanto si lavora per la parte atletica al mattino alla Canottieri Bissolati e sul parquet del PalaCava Juvi Center nel tardo pomeriggio, obbiettivo creare il prima possibile quell’alchimia di squadra necessaria per affrontare un’altra impegnativa stagione di serie A2.

Cristina Coppola

