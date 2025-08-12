La Cremonese corre, dentro e fuori il centro Arvedi. Lo fanno i giocatori, in preparazione all’esordio in Coppa Italia di sabato alle 21:15 col Palermo allo stadio Zini. Lo fanno i dirigenti, a caccia di colpi da piazzare per rimodulare la rosa in vista della Serie A che inizierà il 23 agosto nell’arena più iconica del Belpaese: il Meazza di San Siro, contro il Milan di Max Allegri che ha messo nel mirino lo scudetto.

Lo stesso Diavolo che in questi giorni è seduto al tavolo delle trattative con la Cremo: dopo il portiere Lapo Nava, ecco arrivato in grigiorosso il giovane esterno destro Filippo Terracciano, a cui farà seguito anche il centrocampista Warren Bondo nelle prossime ore.

Se Milano è sempre più Piazza Affari per la Cremo, basta spostarsi di pochi chilometri per trovare lo sfogo ideale per i big della promozione usciti dal progetto Serie A: Luca Ravanelli, reduce da tre promozioni in quattro campionati anche se l’ultima annata non è stata al top, e Paulo Azzi, freccia che ha contribuito al sorpasso nelle gerarchie con lo Spezia della scorsa stagione, hanno trovato nuova casa a Monza, rafforzando le velleità brianzole di disputare una cadetteria da piani altissimi.

Il grande salto in A prevede anche questo: salutare a malincuore i beniamini di un’impresa per abbracciare nuovi giocatori con gettoni tra i top e talento da coltivare. La mission del ds Simone Giacchetta è chiara e la società sta facendo il possibile per completare l’upgrade in tempi tali da offrire a mister Davide Nicola una rosa in piena fioritura.

Mancano ancora un paio di cardini difensivi, qualche tassello da sistemare in mediana (tra questi anche il caso Pickel) e il sogno dei tifosi è il grande colpo in attacco, che renderà necessario qualche sacrificio in un reparto ad oggi rimasto intonso rispetto alla passata stagione.

Ci sono altri venti giorni di mercato, arriverà anche un secondo portiere di lusso come lo svincolato Marco Silvestri. Ci sarà ancora possibilità di interventi fin dopo la seconda giornata di Serie A, in programma il 29 agosto allo Zini con il Sassuolo, primo vero scontro diretto della stagione.

