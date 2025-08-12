La notizia dell’arrivo alla Cremonese dal Milan di Warren Bondo era ormai nell’aria da giorni ed ora è diventata ufficiale, con il comunicato diramato dalla stessa società grigiorossa.

La Cremonese, infatti, ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Milan le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo. Nato il 15 settembre 2003 a Évry, in Francia, Bondo si è formato calcisticamente in diversi settori giovanili del suo Paese fino alla stagione 2020-2021, quando ha esordito in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Conclusa la seconda annata in biancorosso, si è trasferito in Italia al Monza e con i brianzoli ha raccolto in totale 52 presenze tra agosto 2022 e gennaio 2024 per poi ricevere la chiamata del Milan con cui è sceso in campo in 5 occasioni tra campionato e coppa. In totale il centrocampista francese vanta 53 presenze in Serie A, a cui unisce le esperienze internazionali vissute con la maglia della Francia Under 19 e Under 20.

Il comunicato ufficiale della Cremonese si conclude così: “Benvenuto in grigiorosso, Warren!”.

