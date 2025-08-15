Oltre 650mila turisti italiani e stranieri scelgono gli agriturismi nazionali per trascorrere la settimana di Ferragosto fra pernottamenti e pasti: è la stima di Coldiretti, che in particolare con l’indagine dell’Istituto Ixè rileva come il 39% nel corso del soggiorno intenda partecipare ad attività quali degustazioni nelle cantine, visite guidate ai caseifici, corsi di cucina.

Nel territorio cremonese l’andamento è in linea con la tendenza del Belpaese, infatti Terranostra Cremona (Associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio nata in casa Coldiretti) conferma che le strutture agrituristiche locali registrano il tutto esaurito al pranzo di Ferragosto.

Fra le attività più amate dai piccoli ospiti spiccano le fattorie didattiche, mentre i clienti adulti prediligono la convivialità in famiglia e con gli amici. Riguardo al menu, tortelli di zucca su letto di crema di Grana Padano e riso Carnaroli mantecato al taleggio D.O.P. con peperoni grigliati, sono alcuni esempi dei primi piatti proposti. Poi per concludere il pasto in bellezza, oltre ai dolci, non può mancare l’anguria: dissetante, genuina e ricca di vitamine, che arriva direttamente dall’orto alla tavola.

Il servizio di Federica Priori

