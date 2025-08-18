Un’altra tragedia nell’Adda a poche ore da quella in cui è rimasto ucciso il giovanissimo Karim. E’ accaduto il 16 agosto a Lodi, dove un giovane di 27 anni, dopo essersi immerso nell’acqua, è sparito alla vista degli amici. Il giovane, che era domiciliato nel Milanese, era in vacanza, e con alcuni amici stava trascorrendo il pomeriggio lungo il fiume.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, come riporta Il Cittadino di Lodi, i ragazzi stavano giocando, quando la palla è finita nella zona dove l’acqua è più alta. Nel tentativo di recuperarla, il giovane ha però iniziato ad annaspare, finendo poi sott’acqua. Alcuni presenti hanno cercato di aiutarlo, ma il 27enne non è più riemerso dall’acqua.

I Vigili del Fuoco intervenuti, con personale fluviale e mezzi anfibi, hanno recuperato il giovane dal fondo del fiume, in un punto dove l’acqua è più bassa. Inutili sono però stati i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. I medici hanno solo potuto constatare il decesso.

Una vicenda che riaccende i riflettori sulla pericolosità dei nostri fiumi, soggetti a mulinelli e a correnti improvvise, e su quanto possa essere sconsigliato sfruttarli per la balneazione.

LaBos

