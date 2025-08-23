La Vanoli si prepara a salutare Cremona dopo quasi una settimana di lavoro e lo fa dalla Canottieri Flora, che ha ospitato, quando il meteo lo ha consentito, la squadra per la parte atletica all’aperto. È già tempo di primi bilanci, prima della partenza per Carisolo, dove la squadra proseguirà la preparazione in altura.

A tracciare le prime sensazioni è Davide Casarin, tra i volti nuovi della stagione 2025-26: “Sicuramente è un ambiente super familiare. Mi sono trovato subito bene con i compagni, c’è la giusta chimica, che è la cosa più importante per una squadra: creare subito un bell’ambiente. E in questi pochi giorni che ci siamo conosciuti siamo già molto, molto avanti. Dobbiamo continuare così, allenamento dopo allenamento, stare insieme e goderci questa stagione assieme, tutti insieme con noi e i tifosi”.

…e sul ritiro di Carisolo: “Dovremo giocare tanto, sperimentare e iniziare a costruire la chimica in campo, perché fuori dal campo c’è già. Stiamo tutti bene insieme, ma ora conta conoscersi anche sul parquet, allenarci duro, pensare passo dopo passo, amichevole dopo amichevole… e poi farci trovare pronti per l’inizio del campionato”.

In occasione dell’aperitivo offerto dal Flora, Andrea Conti, General Manager, e coach Pierluigi Brotto hanno salutato i tifosi e i soci con la prima passerella ufficiale della squadra e dello staff.

Conti: “Iniziamo questa nuova stagione con entusiasmo e grande energia. Questo momento per noi è come una sorta di benedizione: la cornice del Flora, la città vicina. Speriamo di fare bene, siamo carichi, c’è tanta positività e tanta voglia di affrontare questo campionato di alto livello“.

Il GM della Vanoli ha poi lasciato la parola a coach Brotto, cremonese d’adozione e suo compagno di squadra anni fa con l’augurio di “di scrivere insieme una pagina importante della pallacanestro cremonese”.

Brotto: “Inizia una nuova avventura: speriamo di ripeterci, di regalare a Cremona un campionato fatto di vittorie e di emozioni. Secondo me abbiamo costruito una squadra che può aiutarci a raggiungere questi risultati, puntando su ragazzi motivati, che hanno scelto Cremona e sposato la nostra mentalità. Il campionato ci dirà se le nostre scelte sono state giuste, ma siamo sicuri di una cosa: ci impegneremo al massimo per ottenere il massimo. E soprattutto, emozioni importanti sapremo regalarvele”.

Prossima tappa: Carisolo, si parte domenica 24 agosto dal PalaRadi alle 15:30, poi la prima amichevole a Cles con Trento e quindi la Valtellina Summer League a Livigno.

Cristina Coppola

