Manca un giorno alla chiusura della campagna abbonamenti per le gare casalinghe della Cremonese e il dato si avvicina prepotentemente alle 8mila tessere staccate.

Sono 7941 gli abbonati al 26 agosto, un numero che aggiorna il dato storico (già da record) e punta dritto alla cifra tonda.

L’entusiasmo post vittoria di San Siro contro il Milan, le iconiche immagini dei beniamini del Meazza Baschirotto e Bonazzoli, il rumors clamoroso della pazza idea Jamie Vardy: tutto concorre all’impennata finale delle vendite e per chi avesse intenzione di lasciarsi trascinare da questa ondata grigiorossa c’è ancora un giorno per unirsi alla bolgia dello Zini.

La campagna abbonamenti “Insieme è tutta un’altra musica“, valida per la Serie A 2025/’26, arrivata agli sgoccioli della vendita libera, sarà attiva fino alle 23.59 di mercoledì 27 agosto.

La curva sud Erminio Favalli e la tribuna laterale sud hanno già fatto registrare il tutto esaurito. Restano a disposizione le sottoscrizioni negli altri settori di uno stadio pronto per l’esordio casalingo in Serie A di venerdì: Cremonese – Sassuolo, già scontro diretto salvezza, subito partita degna di uno Zini rovente.

