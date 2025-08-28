È uscito oggi il videoclip di OK l’ultimo singolo di Tommy Cash, presentato in anteprima al Red Valley Festival e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. E il video parte proprio con un riferimento decisamente chiaro al territorio cremasco: il rapper estone ha scelto Offanengo come location per la prima scena del suo videoclip, impreziosito dalla presenza della celebre “Panda più stretta del mondo” realizzata dal cremasco Andrea Marazzi e diventata fenomeno virale globale con quasi un miliardo di visualizzazioni.

La produzione internazionale di Tommy Cash è stata affiancata da Phantom Studio, agenzia guidata da Marco Caravaggi, che ha curato tutta la logistica e il supporto operativo sul territorio, garantendo lo svolgimento delle riprese nelle vie del centro. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Offanengo, che ha collaborato attivamente rendendo possibile questo evento.

In OK, Tommy Cash riafferma il suo amore per il Bel Paese, raccontandolo attraverso un linguaggio visivo e sonoro che unisce mondi lontani eppure sorprendentemente vicini. Tommy Cash sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

© Riproduzione riservata