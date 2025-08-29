Dopo il violento nubifragio che ieri si è abbattuto anche sulla città e sulla sua provincia, oggi interviene il sindaco di Cremona Andrea Virgilio che dalla sua pagina facebook traccia un bilancio con gli aggiornamenti degli interventi effettuati.

“Nel complesso la città ha retto“, scrive il primo cittadino. “Non si sono registrati grandi disagi e la tangenziale è sempre stata aperta. Eventi meteo intensi sono sempre più frequenti, e per questo stiamo rafforzando preparazione e resilienza urbana“.

Per quanto riguarda il sottopasso di via Monviso, Virgilio ha spiegato che la circolazione è sempre stata garantita. “C’è stato un picco di 8-9 cm di accumulo, ma il sistema e le vasche di laminazione hanno funzionato. La protezione civile, la polizia locale e i tecnici comunali in serata hanno pulito le caditoie. Pulizie più frequenti saranno pianificate nei tratti più delicati“.

Sui monitoraggi dei punti più sensibili la protezione civile non ha rilevato alcuna rilevante criticità idraulica, mentre per il verde urbano da registrare la caduta di una pianta e di alcuni rami nella zona dell’istituto Torriani. E’ stata colpita un’auto, ma nessuno è rimasto ferito.

E poi la fontana di via Palestro, proprietà della Provincia di Cremona. “E’ stato effettuato sopralluogo“, ha spiegato il sindaco. “Il bronzo sarà messo in sicurezza in attesa di restauro. Era presente anche l’assessore alla Cultura insieme al figlio dell’artista. Il Comune è disponibile ad un supporto anche in vista della mostra dedicata“.

Infine un “grazie a vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile, Aem, ai tecnici del Settore Lavori Pubblici e ai cittadini che hanno collaborato. Continueremo il monitoraggio e la manutenzione ordinaria delle strade. Segnalazioni e proposte costruttive sono benvenute: migliorare la città è un lavoro di squadra”.

Sara Pizzorni

